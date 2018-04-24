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Картина дня: медицинский вертолет для ЧМ-2018, проездной «Подорожник/Тройка» и ночные автобусы

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© Фото: pixabay.com

Темы дня

Во сколько обойдется городу воздушное судно для ЧМ по футболу, где будут продавать объединенный проездной и когда в Петербурге запустят ночной общественный транспорт.

Главной новостью дня, по версии «Монитора», стала работа вертолетов скорой помощи во время ЧМ-2018. Быстрее всех об этом сообщили Regnum (10:45), «Мой район» (12:12), «Невские новости» (12:15).

Для помощи болельщикам во время Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, в Петербурге круглосуточно будет дежурить медицинский вертолет. На инициативу в Смольном выделили 4,3 млн рублей.

В Петербурге будут задействованы вертолеты категории «А», развивающие скорость около 240 км/ч. Предполагается, что пациент сможет занять в воздушном судне лежачее положения.

В одном вертолете должны находиться минимум двое медиков, имеющие сертификаты по реаниматологии и анестезиологии. Согласно расчетам, врачи за месяц отработают почти 720 смен.

Второй актуальной темой дня, по данным «Монитора», стали подробности о старте продаж проездной карты «Подорожник/Тройка». Быстрее всех об этом написали Regnum (08:25), «Невские новости» (09:10) и «Стройпульс» (09:40).

К Чемпионату мира по футболу в петербургских и московских отелях начнут продавать совмещенную проездную карту «Подорожник/Тройка».

На карточках уже будут записаны несколько поездок, для того, чтобы болельщики смогли без труда воспользоваться наземным или подземным транспортом.

Совмещенные карты будут наиболее полезны тем поклонникам футбола, которые планируют посмотреть матчи в двух российских столицах. На данный момент договор на продажу карт подписали более 30 отелей в обоих городах. Этот список будет расширяться.

Третьей темой дня, согласно «Монитору», стал запуск ночных автобусов в Петербурге. Первыми об этом рассказали «Стропульс» (15:15), «Аргументы и Факты в Санкт-Петербурге» (15:35) и «Деловой Петербург» (15:40).

Петербуржцы и гости города смогут воспользоваться ночными автобусами на майские праздники – в ночь с 29 на 30 апреля и с 30 апреля на 1 мая с 0:00 до 06:00, сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Движение будет осуществляться по маршрутам №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим линии петербургского метрополитена.

В ночь с 1 на 2 мая автобусы маршрутов №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154 в период с 00:00 часов до 06:00 утра доставят пассажиров к станциям метро.

Оплатить проезд можно покупкой разового билета и электронным проездным. Ночные автобусы будут ходить в Северной столице до 15 ноября по выходным и праздничным дням.

Самыми оперативными СМИ в городе стали «Деловой Петербург», «Невские новости» и «Санкт-Петербург.ру».

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