Россиян хотят штрафовать за распространение недостоверной информации

Совет Федерации разрабатывает законопроект, предусматривающий наказание за распространение недостоверной информации. Поправки к Кодексу об административных правонарушениях готовит сенатор Ирина Гехт, сообщили «Известия».

Член Совфеда рассказала, что инициатива возникла из-за так называемого экологического экстремизма. По ее словам, на экомитингах активисты запугивают людей непроверенной информацией. Например, они говорят о росте онкозаболеваний из-за работы какого-нибудь завода, преследуя политические цели.

Гехт считает, что за подобные действия стоит ввести штрафы.

«Для физических лиц штрафы в пределах 50-100 тыс. рублей были бы достаточно серьезным наказанием, которое заставит людей задуматься о том, что они говорят», – добавила сенатор.

Член Совета Федерации отметила, что критерии недостоверной информации определить сложно, поэтому юристы ищут способ «не ущемить права и свободы граждан».

Исполнительный директор «Гринпис России» и председатель комиссии СПЧ по экологическим правам Сергей Цыпленков заявил, что норма может использоваться против россиян, если достоверной будут считать только информацию профильных госорганов. Он подчеркнул, что благодаря неравнодушным гражданам в 2017 году Рослесхоз признал занижение площадей пожаров.

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