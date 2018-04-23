Проезд у станции метро «Достоевская» перекрыли на три дня

Несколько улиц возле станции метро «Достоевского» закрыли на три дня из-за ремонтных работ. Об изменениях движения сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

С понедельника, 23 апреля, по среду, 25 апреля, водители не смогут проехать на участке от Колокольной улицы до переулка Щербакова.

Более длительные ограничения ввели на Малом проспекте В.О. у пересечения с 24-25 линиями В.О. В связи с прокладкой инженерных сетей движение транспорта будут перекрывать по 2 мая.

С 24 по 26 апреля водители не смогут проехать на перекрестке Корпусной улицы и Малой Зелениной улицы.

Улицу Бутлерова будут перекрывать на двух участках. Из-за ремонта дорожного покрытия с 23 апреля по 7 мая ограничено движение на отрезке от проспекта Науки до железнодорожных путей, а с 24 по 29 апреля закроют проезд на участке от проспекта Непокоренных до улицы Верности.

В связи с ремонтом трамвайных путей с 23 по 30 апреля ограничено движение по набережной Лебяжьей канавки от набережной реки Мойки до Суворовской площади.

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