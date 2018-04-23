«Газпром» построит под Петербургом газохимический комплекс за 20 млрд долларов

«Газпром» собирается построить под Петербургом газоперерабатывающий завод, объединенный с газохимическим производством. Комплекс стоимостью в 20 млрд долларов появится рядом с Усть-Лугой, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник.

Завод предназначен для очистки газа от примесей. По предварительным оценкам, в год он будет перерабатывать до 45 млрд куб. метров газа.

Часть полученного метана направят для сжижения на завод «Балтик СПГ», который также построят рядом с Усть-Лугой. Туда будут направлять около 15 млрд куб. метров газа в год, а остальной газ предназначен для экспорта по газопроводу «Северный поток – 2», который объединит Россию и Германию через Балтийское море.

Комплекс будет заниматься и производством полиэтилена на для поставки в Европу. Ежегодно он будет изготавливать около 1,5 млн тонн полиэтилена.

Партнером по реализации проекта станет АО «Русзагдобыча», которое раньше принадлежало миллиардеру Аркадию Ротенбергу. Комплекс станет вторым по размеру затрат среди всех инвестпроектов «Газпрома». Наиболее дорогим стал газопровод «Сила Сибири» стоимостью 55 млрд долларов.

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