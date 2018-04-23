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Генпрокуратура проверит «Мега Парнас» из-за незаконного подключения к водоснабжению

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© Фото: Instagram / @mega_spb

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Представители ведомства установили, что ТРЦ уже 12 лет нелегально использует системы канализации.

Генеральная прокуратура России заинтересовалась работой торгового комплекса «Мега Парнас». В ведомстве считают, что ТРЦ незаконно пользуется системами водоснабжения.

Сотрудники надзорного органа установили, что комплекс с момента открытия подключен к коммуникациям по временной схеме. Временные сети, согласно документам, поставлены на кадастровый учет как капитальные, сообщает NevaToday.

Представители «Мега Парнас» сказали, что деятельность ТРЦ не раз проверяли специалисты. Они подчеркнули, что оснований для заявлений о незаконной работе комплекса нет.

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