В Петербурге 23 апреля будет сухо и до +8 градусов

В понедельник, 23 апреля, в Петербурге будет относительно тепло и без осадков. Температура воздуха в городе поднимется до +8 градусов, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

На протяжении всего дня, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Утром в Северной столице местами наблюдается слабый туман.

Скорость переменного ветра не превысит 7 м/с. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.