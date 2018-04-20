Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Ляхов

На 77-м году жизни скончался советский космонавт Владимир Ляхов. Он умер 19 апреля, сообщил Центр подготовки космонавтов.

В пресс-службе ЦПК отметили, что летчик-космонавт «был примером добросовестного выполнения служебного долга, высокого трудолюбия и дисциплинированности».

Дважды Герой Советского Союза родился в 1941 году. В первый раз в космос он отправился 25 февраля 1979 года. Всего он провел на орбите более 333 суток, а в открытом космосе — 7 часов 8 минут.

«Летчики-космонавты СССР и России, сослуживцы с теплотой вспоминают о Владимире Ляхове как о высокопрофессиональном летчике-космонавте СССР, исключительно честном, глубоко порядочном и доброжелательном человеке», — добавили в ЦПК.

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