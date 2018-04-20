Ретротрамваи выйдут на улицы Петербурга 21 апреля

По улицам Петербурга с 21 апреля начнет ездить ретротрамвай. Сезонный музейный маршрут будет доступен для пассажиров каждые выходные с апреля по октябрь.

Прокатиться на историческом трамвае можно дважды в день – в 11:00 и 14:00. Он едет от Музея городского электротранспорта на Среднем проспекте, 77, до площади Стачек, проезжая по Петроградской стороне, Невскому проспекту и Садовой улице. В обратном направлении трамвай отправляется в 12:10 и 15:10.

Одна поездка обойдется пассажирам в 200 рублей. Детей ростом ниже 1 метра пустят в трамвай бесплатно.

В Музее городского электрического транспорта 13 апреля прошла акция памяти, приуроченная к 76-й годовщине возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде. На улицы Петербурга в этот день вывели вагоны блокадного трамвая.

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