Выходные в Петербурге начнутся со снега и штормового ветра

Северную столицу в начале выходных частично накроет мокрым снегом. Осадки ожидаются днем в субботу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Снег прогнозируют в отдельных районах, а в целом в городе будет идти дождь, местами сильный. Петербуржцев предупреждают о штормовом ветре – скорость порывов достигнет 15-20 м/с.

Температура воздуха в ночь на 21 апреля составит +6 градусов, днем станет теплее на два градуса. Атмосферное давление на протяжении суток будет понижаться.

В воскресенье, 22 апреля, в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Из-за нулевой температуры ночью утром на дорогах местами возникнет гололедица. Днем преимущественно будет без осадков, воздух прогреется до +6 градусов.

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Ранее о возможных заморозках предупреждал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, к концу апреля температура в Петербурге должна прийти в норму, будет около +16 градусов.

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