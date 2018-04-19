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Треть домов Петербурга отмыли от грязи почти за неделю

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© Фото: gilkom-complex.ru

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В список работ, утвержденный Смольным, внесены около 5,8 тыс. зданий Северной столицы.

Коммунальщики Петербурга отмыли от грязи треть домов Северной столицы. Предварительные итоги работ подвел городской жилищный комитет. 

До середины мая специалистам необходимо промыть 800 жилых домов, а на уровне первого этажа почистят почти 5 тыс. зданий. За полторы недели в порядок привели треть запланированных объектов. 

В четверг, 19 апреля, подрядчик ООО «Альянс» по договору с ЖКС №1 Центрального района промыл дом №7 по Большой Морской улице. Исторический памятник, построенный в 1760-х годах, почистили первым в центре Петербурга. Полная очистка фасада площадью 1,6 тыс. кв. м занимает не менее четырех часов усилиями бригады из четырех человек. 

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В субботу, 21 апреля, начнут чистить нечетную сторону начала Невского проспекта. После работ на 21 фасаде, утвержденном в договоре, подрядчик промоет тротуар возле домов. 

В начале апреля Петербургский ЗакС в третьем чтении принял законопроект, согласно которому за очистку и промывку фасада с опозданием можно будет лишиться до 300 тыс. рублей.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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