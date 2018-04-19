Пассажирам метро запретят провозить детей в колясках и ходить голыми

Министерство транспорта России хочет ввести ряд новых запретов для пассажиров метро. Инициативы вошли в проект типовых правил пользования метрополитеном, размещенного на официальном портале публикации проектов правовых актов.

Предполагается, что пассажиры не смогут перевозить детей в колясках. В настоящее время ограничение распространяется только при нахождении на эскалаторах подземки.

В вагонах метро людям придется снимать со спины или плеч «объемную ручную кладь», под которой подразумеваются сумки, рюкзаки и другие предметы. Пассажиров обяжут и уступать место инвалидам, пожилым людям, беременным женщинам и людям с детьми.

В перечень запретов также попадут нахождение без одежды в вагонах, станциях и переходах между ними, провоз нескладных велосипедов и «использование летательных аппаратов».

В первой половине апреля власти Петербурга запретили пассажирам метро гадать, попрошайничать, заниматься торговлей и оставлять вещи без присмотра. Другие изменения правил подземки коснулись прохода через турникеты со створками и людей с медицинскими имплантатами. За нарушения будут предусмотрены штрафы, которые установят депутаты Законодательного собрания.

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