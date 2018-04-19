Диггеры: Отделка «Новокрестовской» и «Беговой» готова менее чем наполовину

Диггеры из Петербурга пробрались на станции метро «Новокрестовская» и «Беговая», чтобы проверить их готовность к открытию. Итоги «инспекции» попали на видео, опубликованном на YouTube-канале Urban Dreams.

Команда рассказала, что попасть на «Беговую» удалось через охранника. Диггеры представились работниками метрополитена, поэтому без проблем прошли на станцию.

Им не удалось в полной мере запечатлеть на камеру «Беговую». В тот момент на объекте работало большое количество монтеров, поэтому вести видеосъемку было затруднительно.

Затем диггеры дошли по тоннелю до «Новокрестовской». Они отметили, что будущих пассажиров ждет «новая реинкарнация станции типа «горизонтальный лифт»».

Члены Urban Dreams заявили, что отделочные работы к настоящему времени готовы примерно наполовину. Несмотря на это, они подчеркнули, что специалисты работают в три смены, чтобы успеть сдать объекты к установленным срокам.

Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин уверял, что пассажиры смогут воспользоваться новыми станциями уже 29 апреля, во время матча «Зенит» – ЦСКА. Однако пресс-секретарь чиновника Елена Михина сообщила, что к концу месяца на продолжении «зеленой» ветки начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции лишь 13 мая, в день игры между «Зенитом» и «СКА-Хабаровск». Албин пообещал, что все объекты будут готовы до Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

Две новые станции «зеленой» ветки метро возводит «Метрострой». Компания обязалась построить продолжение Невско-Василеостровской линии метро за 30,086 млрд рублей. Строительство «Новокрестовской» и «Беговой» началось в 2015 году.

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