Петербургские дороги «встали» в пробках

На множестве дорог Петербурга утром 19 апреля образовались пробки.

Трудная ситуация наблюдается в центре, где введены ограничения движения в связи с ремонтными работами. Скорость движения на Каменноостровском проспекте от Троицкого моста до Большой Монетной улицы составляет 3 км/ч.

Такие же заторы образовались на Кронверкской, Воскресенской и Дворцовой набережных. На Свердловской набережной скорость движения достигает 10 км/ч.

Водители стоят и на КАД. Пробки образовались на участке внутреннего кольца от 41 до 38 км, на съездах в Мурино и на проспект Энгельса.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.