В Петербурге 19 апреля будет тепло и почти без осадков

Синоптики прогнозируют Петербургу хорошую погоду в четверг, 18 апреля. Согласно данным городского управления МЧС России, температура воздуха в городе поднимется до +13 градусов.

На протяжении всего дня в Северной столице будет наблюдаться переменная облачность, преимущественно без осадков. Скорость ветра днем будет достигать 10 м/с.

В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» уточнили, что атмосферное давление будет повышаться.

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