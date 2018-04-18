Роскомнадзор сорвал тестирование петербургского велопроката

Сервисы петербургской сети проката велосипедов «Велогород» попали под блокировку из-за борьбы Роскомнадзора с мессенджером Telegram. Организация рассказала о проблемах на своих страницах в социальных сетях в среду, 18 апреля.

«Велогород» проводил тестирование систем, позволяющих удаленно наблюдать за станциями проката. Они работают при помощи VPN-сервисов, однако Роскомнадзор их заблокировал, в связи с чем испытания пришлось отложить.

В организации отметили, что обойти ограничения им удалось при помощи опыта Telegram. Через несколько часов после возникновения неполадок специалисты восстановили нормальный режим работы.

В ближайшее время «Велогород» запустит 20 станций проката, с помощью которых петербуржцы и гости Северной столицы смогут воспользоваться 110 велосипедами.

Массовая блокировка IP-адресов началась вечером 16 апреля после внесения Telegram в реестр запрещенных сайтов. Власти ограничивают доступ к IP, с помощью которых мессенджер может обходить блокировки. Несмотря на это, Telegram продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, в то время как десятки посторонних порталов жаловались на проблемы с доступом.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Позднее Дуров заявил, что блокировка сервиса не повлияет на террористов, которые научатся обходить ограничения или пользоваться другими защищенными каналами связи.

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