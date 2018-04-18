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Станцию «Приморская» закроют 28 апреля для подключения «Новокрестовской» и «Беговой»

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© Фото: Илья Снопченко / ИА «Диалог»

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Новые станции «зеленой» ветки метро начнут тестировать 13 мая.

Станцию метро «Приморская» закроют на сутки из-за подключения строящегося участка Невско-Василеостровской линии подземки. Пассажиры не смогут воспользоваться станцией 28 апреля, когда специалисты будут проверять готовность систем, сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

В понедельник, 23 апреля, на контактный рельс участка с новыми станциями «Новокрестовская» и «Беговая» подадут напряжение, после чего там пройдет первый поезд. Объекты заработают в тестовом режиме с 29 апреля, поезда начнут ходить в соответствии с графиком «зеленой» ветки.

В пресс-службе метрополитена подчеркнули, что на строящихся станциях впервые использовали новые системы вентиляции и дымоудаления. На них также установили более 700 камер видеонаблюдения.

Ранее губернатор Петербурга Игорь Албин уверял, что пассажиры смогут воспользоваться всеми объектами уже 29 апреля, во время матча «Зенит» – ЦСКА. Однако пресс-секретарь чиновника Елена Михина сообщила, что к концу месяца на продолжении «зеленой» ветки начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции лишь 13 мая, в день игры между «Зенитом» и «СКА-Хабаровск». Албин пообещал, что все объекты будут готовы до Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

Две новые станции «зеленой» ветки метро возводит «Метрострой». Компания обязалась построить продолжение Невско-Василеостровской линии метро за 30,086 млрд рублей. Строительство «Новокрестовской» и «Беговой» началось в 2015 году.

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