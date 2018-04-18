Петербургским школам запретили не пускать на занятия учащихся без формы

В Петербурге изменили правила положений о школьной форме после проверки законодательства.

Сотудники прокуратуры Кировского района установили, что образовательные учреждения заставляли учеников носить форму. За нарушение требования их могли не допускать к занятиям, что противоречит федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации».

Строгие правила положений «О школьной форме» и «Об одежде обучающихся» выявили в четырех школах района. После протестов прокуратуры их привели в соответствие с нормами. сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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