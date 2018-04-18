Роскомнадзор в борьбе с Telegram заблокировал собственные IP-адреса

Роскомнадзор случайно заблокировал собственные IP-адреса в рамках борьбы с мессенджером Telegram.

Надзорное ведомство утром 18 апреля отправило интернет-провайдерам письмо с просьбой перезагрузить программно-аппаратный комплекс «Ревизор», который применяется для мониторинга доступа к запрещенным сайтам.

В письме говорилось, что, возможно, сервис завис из-за большого количества IP-адресов, внесенных в «черный» список. Среди них были два адреса, связанных с «Ревизором», сообщил портал Nag.ru.

Проблема практически не коснулась Петербурга, рассказала «Фонтанка» со ссылкой на источник среди провайдеров. В основном неполадки затронули другие регионы страны.

Накануне, 17 апреля, несколько сайтов с порнографией и экстремизмом из реестра запрещенных интернет-ресурсов стали доступны пользователям. Вероятно, они временно разблокировались во время масштабной борьбы с Telegram.

Массовая блокировка адресов началась вечером 16 апреля после внесения Telegram в реестр запрещенных сайтов. Власти ограничивают доступ к IP, с помощью которых мессенджер может обходить блокировки. Несмотря на это, Telegram продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, в то время как десятки посторонних порталов жаловались на проблемы с доступом. Роскомнадзор опроверг связь борьбы с мессенджером, заявив, что проблемные ресурсы функционируют в обычном режиме, в том числе соцсеть «Одноклассники», IP-адреса «Почты России» и сервис для создания журналов ReadyMag.

Читайте также:

Свобода слова: как обойти блокировку Telegram

Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Позднее Дуров заявил, что блокировка сервиса не повлияет на террористов, которые научатся обходить ограничения или пользоваться другими защищенными каналами связи.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.