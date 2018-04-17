Twitter перестал работать по всему миру

В работе социальной сети Twitter возникли неполадки. О проблемах рассказали пользователи из различных стран.

Сбой возник примерно в 16:45. Портал DownDetector сообщил, что проблемы зарегистрировали в США, странах Европы и Азии. Официальный портал социальной сети, фиксирующий проблемы, не зафиксировал неполадок.

В основном неполадки затронули веб-версию Twitter, частично – приложение для Android. Пользователи рассказали, что клиенты TweetDeck и Tweeten продолжают работать в обычном режиме.

В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать миллионы IP-адресов Amazon и Google в связи с запретом мессенджера Telegram. Под ограничения попали адреса, которыми сервис может пользоваться для обхода блокировки.

На следующий день множество популярных российских сайтов, а также мессенджер Viber и соцсеть «Одноклассники» пожаловались на проблемы с доступом. В Роскомнадзоре заявили, что неполадки не связаны с блокировкой IP-адресов. При этом на портал надзорного органа была проведена DDoS-атака.

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Свобода слова: как обойти блокировку Telegram

Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Позднее он заявил, что блокировка сервиса не повлияет на террористов, которые научатся обходить ограничения или пользоваться другими защищенными каналами связи.

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