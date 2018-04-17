Дуров выделит миллионы долларов на поддержку VPN-сервисов

Создатель Telegram Павел Дуров пообещал выделить несколько миллионов долларов на поддержку VPN-сервисов и прокси-серверов. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дуров поблагодарил пользователей Telegram за «поддержку и преданность», отметив, что российский рынок важен для мессенджера по «личным соображениям».

«Как показали последние сутки, в своей войне с прогрессом надзорные органы России готовы блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь с потерями посторонних проектов», — добавил создатель Telegram.

Он подчеркнул, что будет поддерживать независимых разработчиков сервисов в рамках «Цифрового сопротивления».

«В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели. Призываю всех присоединяться и участвовать — настройкой прокси/VPN-серверов или их финансированием», — заявил Дуров.

В понедельник, 16 апреля, в России началась блокировка Telegram. Власти также ограничили доступ к 16 млн IP-адресов Amazon и Google, с помощью которых мессенджер может обходить блокировки. Несмотря на это, сервис продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Позднее он заявил, что блокировка сервиса не повлияет на террористов, которые научатся обходить ограничения или пользоваться другими защищенными каналами связи.

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