Скончался главный режиссер «Балтийского дома» Владимир Тыкке

Главный режиссер театра «Балтийский дом» Владимир Тыкке скончался в Петербурге. О кончине заслуженного артиста РСФСР сообщили в пресс-службе учреждения.

Тыкке умер в понедельник, 16 апреля, после тяжелой и продолжительной болезни. «О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно», – заявили в театре.

Владимир Тыкке родился в Ленинграде в 1943 году. В 21 год он окончил актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

Тыкке работал в качестве художественного руководителя «Балтийского дома», а затем стал главным режиссером. Он заведовал кафедрой режиссуры и мастерства актера в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.