В петербургских электричках 22 апреля разрешат бесплатно провезти велосипед

В честь открытия велосезона, назначенного на 22 апреля, в пригородных поездах Петербурга отменят плату за провоз велосипеда. О подарке для любителей двухколесного транспорта сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Льготы будут действовать не только в Северной столице и Ленинградской области, но и в Псковской, Новгородской, Мурманской областях и в Карелии.

Открытие велосезона в 2018 году будет совмещено с Неделей Германии в Петербурге. В рамках праздника «Велодень» набережную Мойки закроют для автомобилей, а на Дворцовой площади устроят флешмоб-перфоманс. Полную программу фестиваля можно посмотреть в нашем материале.

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