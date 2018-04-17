В Петербурге похолодает до +4 градусов в 20-х числах апреля

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в последнюю декаду апреля в городе ожидается похолодание. На своей странице в Facebook он написал, что температура воздуха понизится до нормы в +4 градуса.

Колесов отметил, что из-за дождей в городе «тема пыли на эту неделю будет не актуальна».

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге в ближайшую неделю ожидается теплая, но дождливая погода. Похолодание наступит 22 апреля, температура воздуха снизится до +9 градусов, а 23 апреля – до +7 градусов.

Ранее синоптики обещали, что холода придут в Северную столицу в середине апреля, а к концу месяца вернется хорошая погода.

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