Станцию «Московские ворота» с 20 апреля будут закрывать по утрам из-за ремонта эскалатора

На станции метро «Московские ворота» с 20 апреля начнут капитальный ремонт эскалатора. На протяжении двух месяцев будет изменен режим работы станции, сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Ремонт будут проводить с 20 апреля по 14 июня. По рабочим дням вход на станцию будут закрывать с 08:15 до 09:10 и ограничивать с 16:50 до 18:30.

Пассажиров попросили учитывать изменения и заранее планировать маршрут поездок.

В настоящее время ограничения также введены на станции «Горьковская». До 8 мая вход в метро закрывают и ограничивают из-за ремонта эскалатора.

Ранее стало известно, что с июля 2018 года полностью закроют на капитальный ремонт станцию метро «Академическая». Смета ремонта станции уже прошла экспертизу и официально утверждена.

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