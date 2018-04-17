Петербургским автозаводам грозит простой из-за ЧМ-2018

Автозаводы Петербурга могут временно перестать работать из-за мер безопасности в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Власти хотят запретить перевалку всех опасных грузов, а из-за широкого понимания опасности веществ запрет коснется любой химии, сообщил «Коммерсантъ».

В приказе капитана морского порта Ростова-на-Дону Андрея Иовлева отмечается, что во время ЧМ-2018 в радиусе 100 км вокруг спортобъектов запрещена перевозка источников ионизирующего излучения, химических и биологических опасных грузов, взрывчатых веществ и иных опасных грузов.

В связи с нехваткой компонентов автозаводы Северной столицы оказались под угрозой простоя. По мнению специалистов, ситуация создает риск дефицита запчастей для машин, в том числе подушек безопасности.

Предполагается, что приостановка перевалки грузов будет введена в период с 25 мая по 25 июля.В случае, если компании не могут приостановить отправку грузов, то им необходимо обратиться в региональный межведомственный оперативный штаб, который курирует местное управление ФСБ.

Специалисты анализируют возможные последствия ограничений. В Hyundai Motor Manufacturing Rus отметили, что получили уведомление и «заблаговременно заказали комплектующие и материалы».

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны.

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