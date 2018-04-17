В Петербурге 17 апреля будет тепло и облачно с прояснениями

В Северной столице во вторник, 17 апреля, ожидаются тепло и кратковременные осадки. Прогноз погоды сообщило ГУ МЧС по Санкт-Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Утром и днем в городе ожидается небольшой дождь, в первой половине дня также прогнозируется слабый туман. На протяжении всего дня будет облачно с прояснениями.

Воздух в Петербурге прогреется до +14 градусов, на побережье будет прохладнее, до +9 градусов. Скорость ветра днем составит 2-6 м/с, вечером она может увеличиться до 8 м/с. Атмосферное давление днем будет мало меняться.

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