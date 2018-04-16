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Картина дня: Сирия, развод четырех мостов и запрет логотипов студии Лебедева

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© Фото: Михаил Воскресенский / РИА «Новости»

Темы дня

Что происходит в мире вокруг конфликта на Ближнем Востоке, какие мосты разведут в Петербурге и почему Смольному запретили использовать туристические логотипы.

Самой обсуждаемой темой дня, по данным «Монитора», стал конфликт в Сирии и связанные с ним события.

Несколько изданий сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров собирается поменять посла РФ в Сирии. По неподтвержденным данным, Александра Кинщака сменит глава российской дипмисиии в ОАЭ Александр Ефимов. Отставку действующего посла инициировал Лавров, а Ефимов должен быть назначен в конце апреле или начале мая, сообщила «Фонтанка».

Власти РФ обвинили Великобританию в инсценировке химической атаки в Сирии. Постоянный представитель страны при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил, что «имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона». По его мнению, обман был придуман для оправдания агрессии в ближневосточной стране.

Второй главной темой, согласно «Монитору», стал развод четырех мостов в Петербурге. Быстрее всех об этом написали 78.ru (13:20), «Информационный портал Петербурга» (13:35), «Мой район» (13:50).

В ночь на 17 апреля в Северной столице разведут сразу четыре моста — Дворцовый, Биржевой, Благовещенский и Тучков, сообщила пресс-служба «Мостотреста». Они будут недоступны для пешеходов и автомобилистов с 01:00 до 04:55.

Официально навигация по Неве стартовала 10 апреля, однако первые заявки на разводку переправ поступили только сейчас. Длительное отсутствие заявок — результат того, что Финский залив и Ладожское озеро еще скованы льдом.

В Гидрометцентре Северной столицы подчеркивают, что ледоход уже начался, однако Ладога полностью очистится ото льда только в первую майскую неделю.

Третьей обсуждаемой темой, по версии «Монитора», стал запрет для Смольного на использование логотипов студии Артемия Лебедева. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (12:45), «ЗакС.ру» (13:00), 78.ru (13:20).

Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил, что комитет по развитию туризма Петербурга незаконно заключил контракт со студией Артемия Лебедева. Позднее Лебедев раскритиковал надзорное ведомство, а суд встал на сторону Смольного.

Несмотря на решения предыдущих инстанций, Арбитражный суд Северо-Западного округа поддержал УФАС. По итогам рассмотрения дела Смольный обязали расторгнуть договор со студией Лебедева и отказаться от использования разработанных логотипов.

Самыми оперативными за сутки стали «Фонтанка», «Деловой Петербург», «Невские новости».

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