«Ночлежка» открыла сайт-инструкцию для получения паспорта и других документов

Благотворительная организация «Ночлежка» открыла сайт с инструкциями по получению государственных документов. Создатели портала «Что делать» отметили, что все советы «написаны человеческим языком».

«Мы назвали пособие проводником в дебрях бюрократии. Вам не нужно будет продираться сквозь сложные юридические тексты и ломать голову над запутанными формулировками. Мы постарались описать сложные процессы самым доступным языком», — рассказали в «Ночлежке».

С помощью сайта пользователи могут узнать, как получить паспорт гражданина России, СНИЛС или оформить регистрацию. Всего на портале существует девять разделов.

Над инструкциями работали юристы и специалисты по социальной работе. В организации подчеркнули, что при создании рекомендаций пригодился 28-летний практический опыт «Ночлежки».

«Мы очень хотим, чтобы оно помогло людям выбраться с улицы, а кому-то — не попасть в беду. Да и вообще надеемся, наш сайт станет шагом к общему повышению правовой грамотности. Ведь гораздо увереннее себя чувствуешь, когда понимаешь "Что делать"», — добавили в организации.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.