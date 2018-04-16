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В Петербурге хотят закрыть филиал Центрального НИИ связи

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© Фото: citywalls.ru

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Судьбу института, существующего с 1918 года, решат на ближайшем заседании Россвязи.

Ленинградское отделение Центрального научно-исследовательского института связи в ближайшее время может закрыться. По словам сотрудников учреждения, окончательное решение будет принято на отчетном заседании Федерального агентства связи (Россвязь), которое пройдет 19 апреля.

Сотрудники рассказали, что институт долгое время не получает поддержки от властей, а его закрытие объясняют «неэффективной коммерческой работой».

«Но институт занимается, прежде всего, исследованиями, а не коммерческой работой. И при отсутствии поддержки и заказов со стороны Федерального агентства связи участвовать в разработках отечественного оборудования не представляется возможным. Работы, которые предлагаются предприятию Россвязью, не обеспечены финансированием и убыточны для него», – передает Росбалт слова сотрудников.

Они отметили, что гендиректор Андрей Грязев ранее отказался передать часть зданий другим подведомственным организациям, после чего его отправили в отставку. В институте добавили, что исполняющего обязанности генерального директора Сергея Месяцева постоянно вызывают в Россвязь, где «настоятельно рекомендуют» подписать согласие на передачу объекта недвижимости.

Отделение Центрального научно-исследовательского института связи существует с 1918 года. Основной деятельностью учреждения стала разработка комплексов систем управления и беспроводных сетей и технологий. Заказчиками работ выступают Министерство обороны России, ФСБ и операторы связи.

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