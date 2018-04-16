Несколько улиц Петербурга с 17 по 19 апреля перекроют из-за ремонтных работ

Власти Петербурга сообщили о новых дорожных ограничениях, связанных с ремонтными работами. Об изменениях рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Во вторник, 17 апреля, будет ограничено движение по Туристской улицы на участке от Богатырского проспекта до Камышвой улицы. Водители в период по 26 мая также не смогут проехать по боковому проезду нечетной стороны Богатырского проспекта от Туристской улицы до Шуваловского проспекта.

Проспект Стачек у проспекта Маршала Жукова будет недоступен для горожан с 18 апреля по 15 мая. Ограничения связаны с размещением времемного ограждения.

На следующий день, 19 апреля, из-за прокладки инженерных сетей для движения закроют улицу Седова на участке от Ивановской улицы до бульвара Красных Зорь и перекресток с бульваром. В связи с отводом транспорта при работах будет закрыт участок улицы Седова от улицы Полярников до Ивановской улицы.

В настоящее время ремонтные работы ведутся на десятках улиц Северной столицы. Ограничения введены на Невском проспекте и других магистралях.

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