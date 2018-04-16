В день Радоницы 17 апреля в Петербурге пустят 45 дополнительных автобусов

В Северной столице 17 апреля в связи с Радоницей увеличат количество автобусах. Об изменениях сообщила пресс-служба «Пассажиравтотранса».

На маршруты 90, 138, 195, 397 и 398, следующих к кладбищам, выйдут 45 дополнительных автобусов.

В «Пассажиравтотрансе» подчеркнули, что автобусы №90 будут ездить с 07:00 от Демонстрационного проезда у метро «Московская». Через час, в 08:00, от проспекта Ветеранов начнут ходить автобусы №195 с литерой «У». В это же время начнут курсировать автобусы №398 от железнодорожной станции «Парголово» и №138 от площади Мужества. В 08:30 запустят автобусы №397 от улицы Жени Егорова.

Радоница – день поминовения усопших. Его отмечают на девятый день после Пасхи, которая в этом году пришлась на 8 апреля.

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