Смольный обязали отказаться от туристических логотипов от студии Лебедева

Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил, что комитет по развитию туризма Петербурга незаконно заключил контракт со студией Артемия Лебедева.

Спор со Смольным длился с 2016 года. С жалобой в городское управление Федеральной антимонопольной службы обратилась компания-конкурент студии Лебедева «Маркетинговая компания "Григорьев Борис и партнеры"».

УФАС установило, что договор на разработку туристического логотипа Северной столицы был заключен без открытых торгов. Действия комитета по туризму нарушили закон о защите конкуренции. Позднее Лебедев раскритиковал надзорное ведомство, а суд встал на сторону Смольного.

Несмотря на решения предыдущих инстанций, Арбитражный суд Северо-Западного округа поддержал УФАС. По итогам рассмотрения дела Смольный обязали расторгнуть договор со студией Лебедева и отказаться от использования разработанных логотипов.