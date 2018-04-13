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«Если завтра война»: почему россияне ринулись искать бомбоубежища

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© Фото: pixabay.com

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Весь мир следит за развитием событий вокруг конфликта в Сирии. На фоне угроз Дональда Трампа в России уже предполагают, что не за горами Третья мировая война, и начинают готовиться к худшему.

С начала апреля мировая общественность обсуждает ситуацию в Сирии и возможный ракетный удар США по ближневосточной стране.

В связи с обострением конфликта россияне начали проявлять интерес к статьям, посвященным «грядущей Третьей мировой войне» и даже «ядерному удару».

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Именно в начале апреля появились собщения о химической атаке, которую якобы устроили сирийские военные в городе Дума. Власти США обвинили в нападении режим президента Сирии Башара Асада. Глава Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран, выступающие в поддержку Асада, «заплатят высокую цену» за атаку. Представители Министерства обороны РФ опровергли сообщения об инциденте.

В среду, 11 апреля, президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии. На следующий день американский лидер подчеркнул, что не говорил о сроках нанесения удара, поэтому он может произойти «очень скоро или вообще не так скоро». Власти Германии и Италии отказались участвовать в возможной военной операции в отношении Сирии. Великобритания поддержала действия США.

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В социальных сетях вскоре послу новостей о Сирии увеличилось количество постов о бомбоубежищах, а также резко вырос интерес к материалу «Санкт-Петербург.ру» со списком бункеров города на Неве. Пользователи также пытаются найти укрытия в своих городах и отшучиваются на тему «Третьей мировой». Большая часть комментаторов скептически относится к возможности ядерного удара.

На фоне обсуждений Сирии федеральный канал «Россия 24» подготовил материал о том, как подготовиться к нападению. Он выпустил репортаж о «раздувании истерии» в связи с сирийским конфликтом, в котором зрителям дали ряд советов.

Метеоролог Евгений Тишковец отметил, что про запас необходимо держать при себе рис, овсяную крупу, сухое молоко и другие продукты с длительным сроком годности. Россиянам посоветовали иметь при себе достаточное количество воды.

Тишковец рассказал, что ежедневно для на одного человека требуется около 2,5 л воды для питья, 3,5 л для приготовления пищи и 21 л для уборки и санитарно-гигиенических нужд. Зрителям также порекомендовали запастись лекарствами, в том числе йодом, и хлоркой.

Видео: Россия 24 / YouTube
 

Сети магазинов пока не говорили о резком повышении интереса граждан к продуктам на случай войны. Вероятно, что обсуждение «ядерного удара» не выходит за пределы интернета и средств массовой информации.

Россиянам рассказывают не только о самых важных товарах, но и о местах, где можно пережить атаку. Петербургское издание «Мойка78» подготовило материал про бомбоубежища Северной столицы.

Среди лотов, найденных на сайтах для размещения объявлений, попался бункер, который можно купить за 125 млн рублей. «Лайф» опубликовал советы по выживанию после ядерного удара. Читателям посоветовали укрываться в метро, особенно на станциях глубокого залегания с хорошей системой вентиляции. В Петербурге отметили станцию «Адмиралтейская».

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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