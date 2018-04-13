К ЧМ-2018 в Петербурге отремонтируют 52 дороги за 2,6 млрд рублей

В преддверии Чемпионата мира по футболу в Петербурге отремонтируют 52 дороги. На работы потратят 2,6 млрд рублей, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на главу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина.

Слова чиновника прозвучали в Смольном на брифинге по ремонту Невского проспекта. Харлашкин подчеркнул, что в настоящее время работы ведутся на 15 объектах. Они завершатся до начала ЧМ-2018, который стартует 14 июня.

В пятницу, 13 апреля, начнется реконструкция Невского проспекта. На работы, которые выполнит компания ВАД, потратят 243 млн рублей.

Первый этап ремонта, который затронет Дворцовый проезд и участок Невского до площади Восстания завершится 13 мая. Движение транспорта будут частично перекрывать по выходным, исключением станут 1, 2 и 9 мая. Ранее в Смольном сообщили, какие изменения ждут водителей.

Отрезок Невского от Восстания до площади Александра Невского отремонтируют после Чемпионата мира по футболу.

К ЧМ-2018 в Петербурге отремонтируют 11 мостов. На некоторых из них заменят дорожное покрытие, на других собираются поменять тротуары, а еще на двух покрасят часть конструкций.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.