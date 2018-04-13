«Россети» провели миллионные госзакупки для корпоратива задним числом

Государственный Кремлевский дворец провел закупки для корпоратива госкомпании «Россети» на следующий день после мероприятия, состоявшегося 4 апреля, сообщила «Новая газета».

На портале госзакупок задним числом выложили заказы на участие в качестве ведущих Ивана Урганта и Яны Чуриковой. Их услуги оцениваются в 3,7 и 1,05 млн рублей соответственно.

Видео: Саныч Петров / YouTube

После корпоратива появились и лоты на изготовление фотозон за 566 тыс. рублей и бланков приглашений и конвертов для мероприятия за 145 тыс. рублей. Способом размещения закупки в каждом случае указан вариант «у единственного поставщика».

На мероприятии выступал народный артист России Олег Газманов. Он исполнил гимн компании собственного сочинения.

В конце марта депутат Государственной думы Иван Сухарев попросил Счетную палату РФ проверить госзакупки на проведение корпоратива «Россетей». На праздник планировалось потратить 27 млн рублей.

Сухарев заявил, что необходимо изучить контракт на соответствие антимонопольному законодательству, проверить обоснованность госзакупки на фоне убытков «Россетей». Он отметил, что ранее президент РФ Владимир Путин посоветовал госкомпаниям проводить корпоративы за счет сотрудников.

По итогам 2017 года чистый убыток «Россетей» составил 13,2 млрд рублей. Годом ранее компания получила прибыль в размере 222,4 млрд рублей. Руководство объяснило ситуацию снижением «прочих доходов» почти в четыре раза и увеличением «прочих расходов» в девять раз.

Фото: скриншоты документов с zakupki.gov.ru