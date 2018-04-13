Вратарь «Зенита» Лунев стал водителем маршрутки ради благотворительности

Вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев поработал водителем маршрутки в рамках благотворительного проекта «Давай-давай!».

По условиям акции, голкипер должен был сесть за руль автобуса, если бы на лечение семимесячной Виктории Сенцовой, страдающей множественными врожденными пороками развития рук и ног, собрали 527 тыс. рублей. Неравнодушные люди перечислили почти 1, 16 млн рублей, поэтому средства сверх необходимой суммы направят в «Русфонд».

Лунев вместе с победителями конкурса «Зенита» в социальных сетях проехал от метро «Чкаловская» до стадиона «Зенит-арена» и обратно. Вратарь пообщался с пассажирами и подарил им билеты на матч против «Анжи», который состоится 14 апреля.

«Конечно, желаю Вике здоровья, чтобы она получала удовольствие от жизни, всегда была счастливой. Впереди у нее большая жизнь. А здоровье — это самое главное», — голкипер.

Лунев стал 12 игроком «Зенита», присоединившимся к проекту. Ранее Халк пел и танцевал на Невском проспекте, Мигель Данни поработал парикмахером, Юрий Лодыгин провел экскурсию в Эрмитаже, Артем Дзюба стал кондуктором в трамвае, Доменико Кришито – цирковым артистом, Александр Кокорин – продавцом пышек, Маурисио – таксистом, Николас Ломбертс – Петром Первым, Владислав Радимов – спасателем МЧС, Александр Кержаков – уличным художником, а Бранислав Иванович – доставщиком пиццы.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.