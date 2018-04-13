В Петербурге 13 апреля будет тепло и без осадков

В Северной столице в пятницу, 13 апреля, ожидается хорошая погода. О прогнозе синоптиков сообщили в региональном управлении МЧС России.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха днем поднимется до 12 градусов тепла. Около водоемов будет до +7 градусов.

Утром и днем ожидается малооблачная погода. Синоптики не прогнозируют осадков.

Скорость порывов ветра днем достигнет отметки в 8 м/с. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

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