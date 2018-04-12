В Петербурге в честь Дня космонавтики появилось граффити со Стивеном Хокингом

В честь Дня космонавтики в Петербурге нарисовали граффити, посвященное ученому Стивену Хокингу. Его создала арт-группа «Явь».

Изображение появилось на одном из домов Северной столицы. Его местоположение пока что не раскрывается.

Художники выбрали Хокинга для граффити, потому что «он занимался самым важным, чем только может заниматься человек — познанием Вселенной, бескрайних просторов космоса».

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Члены группы «Явь» отметили, что за 49 лет с момента высадки человека на Луну люди не только не смогли достигнуть других планет, но и не возвращались на спутник Земли.

«Человечество вязнет в погоне за деньгами, властью, комфортом, славой. Человечество истребляет само себя. Ким Кардашьян популярнее Ричарда Докинза (ученый и популяризатор науки, — прим. ред.). Зачем изучать какой-то космос, если можно жить здесь и сейчас, зарабатывая деньги, получая лайки в Инстаграме, отрываясь на вечеринках, смеясь над видосиками с Ютуба», — отметили художники.

В «Яви» добавили, что Хокинг выражал надежду, что у людей есть шансы постичь Вселенную, что делает их особенными.

Стивен Хокинг скончался утром 14 марта в Кембридже в возрасте 76 лет. Знаменитый физик-теоретик, изучающий первичное состояние вселенной и черные дыры, скончался в своем доме в окружении близких. Его похоронили в Вестминстерском аббатстве рядом с Исааком Ньютоном, Чарльзом Дарвином, Эрнестом Резерфордом и Джозефом Джоном Томсоном.