Картина дня: сирийский конфликт, пробки в Петербурге и развод мостов

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало обсуждение возможного ракетного удара США по Сирии. СМИ освещали разные детали конфликта в ближневосточной стране, разгоревшегося из-за сведений об использовании химического оружия в городе Дума.

Накануне, 11 апреля, президент Штатов Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии.

«Россия обещает сбивать все ракеты, направленные на Сирию. Готовься, Россия, потому что они прилетят, хорошие, новые и «умные». Вы не должны быть партнерами с животным, которое убивает свой народ газом и наслаждается этим», — заявил Трамп.

Позднее американский лидер сказал, что не говорил о сроках нанесения удара.

«Никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Может быть, очень скоро или вообще не так скоро! В любом случае Соединенные Штаты под моим руководством проделали огромную работу по избавлению региона от ИГИЛ (данная террористическая организация запрещена в России, — прим. ред.). Где — "Спасибо, Америка?"» — подчеркнул американский лидер.

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Власти Германии отказались участвовать в возможной военной операции в отношении Сирии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страна не поддержит конфликт, но государство согласно с любыми действиями стран-союзников против применения химического оружия. Италия также отказалась от участия.

Другой позиции придерживается Великобритания. Премьер-министр Тереза Мэй собирается подержать Вашингтон.

Второй обсуждаемой темой, по версии «Монитора», стали 10-балльные пробки в Петербурге. Первым об этом сообщили «Фонтанка» (13:30), «Водитель Петербурга» (13:40), «Мой район» (14:10).

Днем 12 апреля загруженность Невского проспекта, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», достигла 10 баллов. Заторы связывают с прибытием в Петербург премьер-министра России Дмитрия Медведева, который провел совещание по вопросам импортозамещения.

Затруднения также возникли на Садовой улице, набережной Лебяжьей канавки и других центральных улицах Северной столицы.

Водители Петербурга жаловались не только на пробки, но и на сбои в работе GPS. Сигнал навигаторов переносился к аэропорту Пулково.

Третьей темой для, по данным «Монитора», стал развод Дворцового и Гренадерского мостов. Оперативнее всех об этом рассказали «Санкт-Петербург.ру» (11:25), «Водитель Петербурга» (11:50) и «Агентство Бизнес Новостей» (12:05).

В ночь с 12 на 13 апреля разведут Дворцовый и Гренадерский мосты. Об этом сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

«Дворцовый будет разведен с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55, Гренадерский — с 01:30 до 04:30. Наводка мостов может быть осуществлена ранее указанного времени», — рассказали в пресс-службе.

На Неве и Малой Неве навигация официально началась 10 апреля, на рукавах Невы начнется 20 апреля.

Самыми оперативными СМИ в городе стали «Невские новости», «Regnum» и «Санкт-Петербург.ру».