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Перед матчем «Зенита» и «Анжи» 14 апреля в Петербурге пустят 75 бесплатных автобусов

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© Фото: vk.com/spb_stadium

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Воспользоваться шаттлами можно от станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская».

В Северной столице перед футбольным матчем между «Зенитом» и «Анжи» для болельщиков пустят 75 бесплатных автобусов.

Транспорт начнет ходить к «Зенит-арене» с 14:00 и прекратит в 16:30, когда начнется встреча. На протяжении двух часов после игры они будут ездить в обратном направлении, сообщили в «Пассажиравтотрансе».

Болельщики смогут воспользоваться автобусами S3 от метро «Петроградская» и S4 от «Выборгской» до автостанции «Крестовский остров».

На маршруте S6 от «Чкаловской» можно добраться до Спортивной улицы. С 14:00 до 15:30 автобусы будут ходить по удлиненной трассе до парковки у «Сибур Арены».

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