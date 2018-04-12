Мосгорсуд частично изменил приговор Улюкаеву, но сохранил тюремный срок

Московский суд оставил без изменения приговор экс-главы Министерства экономического развития Алексея Улюкаева. В декабре 2017 года его признали виновным в получении взятки в размере 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

В четверг, 12 апреля, суд рассмотрел апелляцию защиты бывшего чиновника. Из приговора исключили запрет занимать государственные должности, остальные положения, в том числе восемь лет колонии строгого режима, сохранились. Адвокаты Улюкаева намерены обжаловать решение суда.

Бывший министр экономического развития на заседании выступил с последним словом. Он заявил, что считает себя полностью невиновным, отметив, что на суде не было «ни одного доказательства или допроса, который указывал бы, что имело место требование взятки».

«Наоборот, была приведена масса доказательств моей невиновности. Весь приговор базируется на одном косвенном доказательстве, построенном по принципу «одна бабка сказала». Вернее, «один мужик сказал, как другой мужик сказал, что третий мужик требовал у него взятку», — передает РБК слова Улюкаева.

Сечин, который четыре раза игнорировал повестки в суд, впервые появился на суде. Он дал показания в закрытом режиме. Глава «Роснефти» подчеркнул, что участие в процессе было «делом чести».

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