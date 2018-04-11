Минздрав предложил российским компаниям нанять в штат врачей

Министерство здравоохранения России разработало национальный стандарт «Система управления охраной здоровья работников». Проект предполагает, что в каждой компании должен работать медицинский сотрудник, сообщили «Известия».

Чиновники считают, что персонал каждой организации должен иметь электронные медкарты, а работодателям необхожимо содействовать в вакцинации сотрудников. По мнению специалистов, меры помогут снизить заболеваемость и смертность трудоспособных россиян.

Новый стандарт будут внедрять на добровольной основе. На первом этапе он появился не менее чем в двух регионах страны. В Минздраве не уточнили, когда начнут реализовывать проект.

Вице-президент некоммерческого партнерства «Опора» Александр Грот заявил, что появление медработников станет серьезной нагрузкой для бизнеса. По его оценке, в год содержание терапевта будет обходиться от 1 млн до 2 млн рублей.

«Появление врача в компании возможно только при заключении договора с медицинской организацией, так как необходимо лицензирование кабинета врача, а лицензию такую имеют не врач, а объекты оказания медуслуг. И это в любом случае будет лишь первичный осмотр, лечение будет осуществлять медицинская организация, к которой прикреплен пациент. Инициатива к серьезному эффекту не приведет, потому что и без нововведений работодатель обязан организовывать для своих сотрудников диспансеризацию», — уточнил Грот.

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