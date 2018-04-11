Строящуюся станцию метро «Беговая» подключили к электроснабжению по постоянной схеме. Напряжение стали подавать с 10 апреля, сообщили в пресс-службе «Метростроя».

В компании отметили, что подключение прошло штатно. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры и Петербургский метрополитен, заказчики строительства, не высказали замечаний.

В ближайшее время на «Беговой» начнутся пусконаладочные работы. Специалисты проверят эскалаторы, траволаторы и другое оборудование.

Другую строящуюся станцию Невско-Василеостровской линии, «Новокрестовскую», подключили к электричеству 3 апреля. Через несколько дней АО «Петербургская сбытовая компания» сообщила, что намерена отключить ее и другие объекты «Метростроя» из-за долгов.

С лета 2017 года компания задолжала за свет около 63 млн рублей. В ПСК отметили, что «Метрострой» не раз нарушал различные договоренности.

Позднее генподрядчик новых станций метро Петербурга заявил, что рассчитается с долгами до 20 апреля. Часть средств он уже перевел, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на ПСК.

Первые пассажиры смогут попасть на «Новокрестовскую» и «Беговую» уже 29 апреля. В этот день в Северной столице пройдет футбольный матч между «Зенитом» и ЦСКА, поэтомк станции откроют специально для болельщиков.

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