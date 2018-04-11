Большеохтинский и Гренадерский мосты разведут в ночь на 12 апреля

Два петербургских моста будут разведены в ночь с 11 на 12 апреля. О технологических разводках сообщила пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Большеохтинский мост будет недоступен для горожан с 02:00 до 05:00. Гренадерский мост разведут с 01:30 до 04:30.

Жителей Северной столицы предупреждают, что наводку мостов могут осуществить раньше указанного времени.

Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта «Мостотреста», а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках – русском, английском и китайском.

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Наканануе, 10 апреля, в Петербурге начался сезон навигации на Неве и Малой Неве. Технически все мосты готовы, однако заявок на их разводку не поступало, в связи с чем «Мостотрест» продолжит проверять исправность работы переправ.