Депутаты Петербурга предложили запретить штрафы за досрочное погашение кредита

Петербургское Законодательное собрание приняло в первом чтении законопроект, запрещающий финансовым организациям штрафовать клиентов за досрочное погашение кредита, сообщило «Агентство Бизнес Новостей».

Документ, одобренный депутатами, предполагает в том числе запрет санкций за отказ от займа после заключения договора и изменения условий в одностороннем порядке.

В ЗакСе намерены разрешить передавать право требования долга третьим лицам только с письменного согласия заемщика. По мнению депутатов, это защитит людей от непроверенных коллекторов.

Законопроект прокомментировал автор документа Денис Четырбок, председатель комитета по законодательству.

«Людям навязывают кредиты в салонах красоты, под психологическим воздействием они соглашаются, приходят домой и понимают, что эта услуга им не нужна. А отказаться они не могут: в компании говорят «платите штраф», который порой составляет большую часть всего займа», — заявил депутат.

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