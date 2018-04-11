В Петербурге 11 апреля будет тепло и сухо

В среду, 11 апреля, в Северной столице ожидается хорошая погода. По данным регионального управления МЧС России, в городе будет небольшая облачность и без осадков.

Воздух в Петербурге прогреется до +9 градусов. Скорость переменного ветра днем составит 2-6 м/с.

Синоптики уточнили, что атмосферное давление на протяжении дня будет повышаться. Утром на дорогах города местами будет гололедица.

В начале недели главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что водители уже могут переходить на летнюю резину.