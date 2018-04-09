Главный синоптик Петербурга разрешил водителям переходить на летнюю резину

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что автомобилисты Северной столице уже могут менять зимнюю резину на летнюю. Об этом он написал на своей странице в Facebook в ответ на вопрос одного из подписчиков.

По словам Колесова, погода в городе позволяет владельцам автомобилей поменять резину. Он подчеркнул, что за пределами Петербурга, в том числе на севере и на востоке, на проселочных дорогах на протяжении недели будет сохраняться сложная обстановка.

В начале апреля синоптики пообещали, что в скором времени в Северную столицу придет теплая погода, которую ненадолго прервут холода. В частности, 5 апреля воздух в городе прогрелся до +14 градусов, а 9 апреля в Петербурге ожидается до +17 градусов.

Колесова спросили, почему 10 апреля прогнозируется резкое похолодание до +6 и снегопад. Он ответил, что, «как обычно у нас бывает», теплый фронт резко сменяется холодным, который и приносит непогоду.