На станции «Василеостровская» 11 апреля впервые откроют заблокированные двери

На станции метро «Василеостровская» впервые начнут работать последние двери в конце перрона. Их откроют 11 апреля, сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

По два выхода с каждой стороны платформы прежде были закрыты. В метрополитене уточнили, что ограничения были связаны с установками блокпоста, которые существуют на каждой станции.

Для удобства пассажиров на «Василеостровской» провели модернизацию, в настоящее время рабочие готовятся к демонтажу ограждения на платформе.

Станция «зеленой» ветки метро была открыта в 1967 году. «Василеостровская» – одна из десяти станций метро закрытого типа в Петербурге.

С июля 2015 года по май 2016 года она была закрыта на капитальный ремонт. За 11 месяцев на станции заменили гидроизоляцию и освещение наклонного хода и привели в порядок вестибюль.