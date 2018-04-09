Сампсониевский мост разведут в ночь на 10 апреля

В Петербурге в ночь с 9 на 10 апреля проведут технологическую разводку Сампсониевского моста. Об ограничениях сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Переправа через Большую Невку будет разведена с 01:30 до 04:30. В КРТИ добавили, что наводку моста могут осуществить раньше указанного времени.

Сезон навигации на Неве и Малой Неве официально стартует 10 апреля. Через 10 дней он начнется на рукавах Невы.

Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта СПб ГБУ «Мостотрест», а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках – русском, английском и китайском.