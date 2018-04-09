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Сотрудники каждого четвертого ТЦ в России не знают мер пожарной безопасности

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© Фото: controleng.ru

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МЧС и прокуратура изучили обстановку в тысячах объектов после крупного пожара в Кемеровской области.

Сотрудники МЧС вместе с представителями прокуратуры проверили 8,5 тыс. объектов массового пребывания людей в России. Об итогах инспекции сообщила пресс-служба ведомства.

Наиболее типичными нарушениями стали отсутствие автоматизированных систем оповещения, систем против дыма и отключения вентиляции, отделка помещений горючими материалами, просроченные огнетушители.

Специалисты установили, что персонал почти 2 тыс. учреждений не обучен мерам пожарной безопасности. В 1,5 тыс. объектов использованы материалы, которые не соответствуют установленным требованиям.

Инспекторы к настоящему времени изучили соблюдение правил пожарной безопасности более чем в половине объектов, которые были запланированы для проверки. В МЧС провели более 11 тыс. инструктажей и бесед с обслуживающим персоналом и провели почти 8 тыс. тренировок по эвакуации людей. Массовые проверки будут завершены до конца апреля.

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Масштабные проверки начались в России после крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Трагедия, которая произошла 25 марта, унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

На данный момент по делу о пожаре в «Зимней вишне» арестованы владелец ТРК Надежда Судденок (ранее избиралась депутатом Топкинского района Кемеровской области от «Единой России»), задержаны технический директор Георгий Соболев, электромонтер Александр Никитенко, отвечавший за пожарную безопасность, начальник строительной инспекции Кузбасса Танзилия Комкова, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, а также глава компании «Системный Интегратор» Игорь Полозиненко. Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

Вскоре после происшествия власти Петербурга предложили пересмотреть требования к торговым центрам. Вице-губернатор Игорь Албин заявил, что крупные ТРК стоит размещать за чертой города, а инфраструктуру развлечений и общепита стоит переместить на первые этажи.

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